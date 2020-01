Cidades Procon Goiás apura medidas tomadas por companhia aérea devido atraso em voo de Goiânia a São Paulo Fiscais visitaram o aeroporto Santa Genoveva, na capital, para saber mais detalhes do fato. Passageiros tiveram que esperar por mais de quatro horas na noite de réveillon

Fiscais do Procon Goiás visitaram o guichê da empresa Latam Airlines Brasil, no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, para apurar as medidas tomadas pela companhia aérea em relação aos atrasos dos voos 3465, de Goiânia para São Paulo, e 3954, que fez conexão de São Paulo para o Rio de Janeiro, na noite de réveillon. O órgão afirma que uma funcionária da empresa ...