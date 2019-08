Cidades Procon Goiás apreende quase uma tonelada de produtos vencidos em nove cidades do Estado Segundo a Gerência de Fiscalização do órgão, havia produtos com prazo de validade vencido em até seis meses. Ação ocorreu em Goianápolis, Senador Canedo, Acreúna, Cezarina, Jataí, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Firminópolis e São Miguel do Araguaia

Quase uma tonelada de produtos vencidos foram apreendidos pelo Procon Goiás durante ações de fiscalização realizadas na semana passada em nove cidades do Estado. Ao todo, foram identificados 2.537 mercadorias com irregularidades, correspondentes a 987 quilos. Entre elas, havia itens com prazo de validade vencido em até seis meses, segundo a Gerência de Fiscalização d...