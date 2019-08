Cidades Procon e Vigilância Sanitária descartam 43 kg de alimentos em empório de Goiânia Foram encontrados salgados, pães de queijo, linguiça e mistura para bolo que estavam vencidos ou sem informação sobre o prazo de validade

Uma operação do Procon Goiânia e da Vigilância Sanitária resultou na apreensão de 43 kg de alimentos sem informações sobre data de validade e dados nutricionais em um empório no Setor Sul, em Goiânia. Os responsáveis foram autuados e têm dez dias para apresentar defesa. A fiscalização feita no Empório Goiabão, localizado no Setor Sul, encontrou salgados, pães d...