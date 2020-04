O Procon de Rio Verde retomou, nesta segunda-feira (27), o atendimento presencial. O serviço, no entanto, só vai funcionar a partir de agendamento prévio. O retorno é consequência da flexibilização das atividades no município, iniciada nesta segunda.

Há uma semana, no dia 20, o prefeito Paulo do Vale (DEM) assinou decreto autorizando a reabertura de parte do comércio em Rio Verde. Até então, a cidade estava com atividades paralisadas em prol do isolamento social, para combater o avanço do coronavírus.

No Procon, o agendamento pode ser feito pelo telefone (64) 3602-8600, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h. Para acompanhar os processos, a população pode ligar para (64) 3602-8614 ou (64) 3602-8615. Além disso, o acompanhamento pode ser feito pelo e-mail cartorioproconrv@gmail.com.