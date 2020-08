Cidades Procon de Rio Verde retoma atendimento presencial Interessados devem fazer o agendamento por telefone

O Procon de Rio Verde retomou na segunda-feira (03), os atendimentos presenciais, das 8 às 17h, mas ainda por meio de agendamento prévio no número (64) 3602-8600. Para denúncias, é preciso ligar no telefone (64) 9 9217-2783. Para acompanhamento de processos ou protocolos, os interessados devem entrar em contato no número (64) 3602-8614/3602-8615, ou pelo e-mail: carto...