O Procon de Rio Verde visitou na segunda-feira (16), supermercados e drogarias para pesquisar os valores das máscaras descartáveis e do álcool em gel, os principais itens de proteção contra a disseminação do coronavírus. O objetivo da fiscalização é coibir cobranças abusivas nesse período de maior demanda.

O consumidor que se sentir lesado pelos preços praticados durante a pandemia, poderá se dirigir ao Procon, na Rua Costa Gomes, n° 829, no Centro, com a nota fiscal para abertura do processo administrativo ou realizar denúncia na central de atendimento para problemas relacionados a pandemia do coronavírus no contato (64) 3602-8612.