Com reflexos em todas as áreas e setores da sociedade, a adoção de medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus tiveram impacto também sobre as tradições da Igreja Católica. O cancelamento de eventos simbólicos, com o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas, ocorreu em meio ao período da Quaresma, iniciado, neste ano, em 26 de fevereiro, com término em 9 de abril. Celebrações tradicionais da Semana Santa, como a encenação da Paixão de Cristo, não ocorrerão, e, pela primeira vez na história do Estado, não haverá a procissão do Fogaréu, realizada na cidade de Goiás desde 1745.

Divulgado nesta quarta-feira (18), um comunicado assinado pelo Arcebispo Metropolitano de Goiânia, Dom Washington Cruz, propõe aos fiéis uma reflexão sobre a condição excepcional sob a qual o período é vivido neste ano. “A experiência deste mal comum nos revela a importância do bem comum. Por isso mesmo, evitemos abrir brechas na barragem de contenção do coronavírus, com escolhas irresponsáveis, e obedeçamos às disposições restritivas das autoridades competentes, comportando-nos com cautela e responsabilidade: ‘Ao proteger-me, protejo os mais fracos, os mais expostos: idosos, adultos frágeis, crianças doentes’”, orienta ele. “É esse o sentido de qualquer cancelamento ou adiamento, mesmo com sacrifício pessoal e comunitário, de muitas iniciativas que fazem parte da nossa ação evangelizadora e sacramental habitual”, frisa.

Diante de tais considerações, a Arquidiocese definiu orientações que devem ser seguidas até 3 de abril. Entre elas, a celebração de missas sem a presença de público e a dispensa do comparecimento nestas, aos domingos, pelos fiéis, que poderão acompanhá-las por meios como televisão, internet e rádio. As igrejas devem permanecer abertas para exercícios de fé particulares, sem a participação de grupos.

O arcebispo orienta também que sacerdotes idosos, com doenças crônicas, “façam o sacrifício de se afastarem das aglomerações, não atendam confissões nem visitem enfermos neste período”. “Os sacerdotes mais novos, guardando os devidos cuidados, continuem a administrar, nos casos realmente graves, a Sagrada Unção dos Enfermos”, diz o comunicado.

Seguindo tais recomendações, o Santuário Sagrada Família suspendeu todas as formas de aglomeração de pessoas, como reuniões pastorais, retiros e festas, dentre outros eventos. O comunicado, direcionado à comunidade, foi feito nesta quarta-feira e trouxe também informações sobre o cancelamento da encenação da Paixão de Cristo.

“Visando preservar vocês, seus familiares e toda a comunidade, definimos em conjunto essa medida. Os demais esclarecimentos a respeito do cancelamento do espetáculo serão repassados ao elenco, patrocinadores, apoiadores e público com calma”, diz o texto.

Procissão do Fogaréu

Marcada para o dia 8 de abril, a celebração foi oficialmente cancelada nesta quarta. A informação foi confirmada ao POPULAR pelo presidente da Organização Vilaboense de Artes e Tradições (OVAT), Rodrigo Passaro, que é um dos organizadores do evento, que ocorre na cidade de Goiás. A medida foi adotada como forma de evitar a disseminação do novo coronavírus.

A estimativa da organização era de que entre 60 mil e 65 mil pessoas participassem do evento neste ano. Segundo a OVAT, que se manifestou por meio de nota, a possibilidade de produzir a encenação apenas para a imprensa foi considerada, mas descartada devido aos riscos de transmissão de vírus.

Além do cancelamento, houve a suspensão por 15 dias das atividades relacionadas à Semana Santa, sendo eles de preparação de cerimônias, celebrações, manifestações e procissões. A Semana Santa ocorre, neste ano, entre os dias 5 e 12 de abril.

Festa do Divino

Previsto para o próximo dia 30, o sorteio de barracas comerciais para a Festa do Divino Pai Eterno, que ocorre em Trindade, foi suspenso pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), também devido à pandemia. Por meio da ação, seriam definidas as pessoas contempladas com a permissão para a montagem das estruturas da Rodovia dos Romeiros, como é conhecida a GO-060, que liga Goiânia à chamada “capital da fé”. Segundo a Goinfra, a suspensão é válida por 15 dias.