Atualizado às 11h09, em 14/03/20

O secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, disse que a Procissão do Fogaréu, realizada todo ano durante a Semana Santa, na cidade de Goiás, “provavelmente” será suspensa, caso o governador Ronaldo Caiado atenda à recomendação feita pela pasta.

“O governador está fazendo esta análise. Nós já o subsidiamos com os dados necessários. É provável que ela seja adiada e não cancelada”, disse o secretário, durante entrevista ao vivo transmitida pelo POPULAR no Facebook na manhã desta sexta-feira.

A procissão é uma encenação realizada na cidade de Goiás desde 1745, sendo que o formato atual tem pouco mais de 50 anos. Milhares de pessoas de diversas cidades goianas e até de outras partes do País acompanham o evento, que ocorre na noite de quarta-feira da Semana Santa. Durante pouco mais de uma hora, a multidão acompanha o ritual que simboliza a procura e a prisão de Cristo, saindo do Museu de Arte Sacra da Boa Morte e passando pela Igreja do Rosário até a Igreja de São Francisco de Paula.

A recomendação da secretaria é que a procissão, sendo suspensa, não ocorra dentro dos próximos quatro meses, assim como nenhum outro grande evento no Estado. É que este é o período que as autoridades de saúde consideram o mais crítico para a circulação do novo coronavírus no Brasil.

Alexandrino explica que depois de quatro meses a transmissão deve ficar estabilizada e o vírus começará a se comportar “de forma mais tênue”. “Então nós imaginamos que este (os quatro meses) seja o período de adiamento dos grandes eventos”, comentou.