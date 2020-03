Cidades Procissão do Fogaréu deverá ser adiada, diz secretário de Saúde de Goiás Ismael Alexandrino informou ter aconselhado ao governador de live do jornal O POPULAR no Facebook

