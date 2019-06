Cidades Processo contra professor acusado de doutrinar alunos em São Luís de Montes Belos é arquivado Servidor de colégio militar se negou a fazer leitura de slogan de campanha presidencial durante o Hino Nacional

A Secretaria de Educação de Goiás (Seduc-GO) arquivou o processo administrativo disciplinar contra o professor de história Wellington Divino Pereira, no último dia 10. Ele foi afastado temporariamente do Colégio Militar Américo Antunes, em São Luís de Montes Belos, interior do Estado, depois de discordar da leitura do slogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro (PSL)...