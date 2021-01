Cidades Processo contra padre Robson não foi encerrado, confirma TJ-GO Em despacho, presidência diz que não houve trânsito em julgado em tentativa do MP para reverter trancamento das investigações sobre gestão de religioso na Afipe

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), desembargador Walter Carlos Lemes, afirmou, em despacho no dia 26, que o processo que envolve o trancamento das investigações contra o padre Robson de Oliveira Pereira não está encerrado, ou seja, ainda cabem recursos por parte do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) para tentar reverter a decisão d...