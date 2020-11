Desde quinta-feira (5) as mortes por Covid-19 não são contabilizadas no sistema usado pelo Ministério da Saúde (MS). Isso acaba refletindo nos boletins diários de divulgação dos óbitos causadas pela doença. Nesta tarde, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) informou a atualização apenas dos dados de casos confirmados, já que estes números são cadastradas em outra plataforma que não foi afetada.

O Ministério da Saúde informou na semana passada que depois de a rede ter sido afetada por um vírus, a opção foi desligar o sistema. Mas esta suspensão vale apenas para as mortes, que utiliza o Sivep-Gripe. Os casos confirmados são atualizados no programa, o e-SUS-VE, que continua operando sem instabilidades. O MS ainda informou que parte do sistema já voltou a operar, mas que outras áreas ainda passam por reparos.

No boletim desta tarde, a SES-GO mostrou que Goiás tem 264.079 casos confirmados da doença. Ontem o total era de 262.322 casos, o que significa que nas últimas 24 horas 1.757 novas confirmações foram inseridas na plataforma. O MS explicou que as unidades de saúde públicas ou privadas precisam informar o sistema em até 24 horas. Mas desde a semana passada as mortes e os casos graves não são inseridos.

Alguns estado deixaram de informar os números, mas a SES-GO segue divulgando a atualização com os números diários dos casos confirmados de coronavírus (Sars-CoV-2). O sistema continua a operar todos os dias da semana, mas nos finais de semana também podem apresentar atraso nas informações porque dependem da atualização dos casos pelos municípios.

Além dos dados atualizados de casos confirmados da doença, a SES-GO também informou que o total de pessoas recuperadas da doença chegou a 254.577. Outros 242.368 casos suspeitos estão em investigação e 187.159 caos já foram descartados depois de exames laboratoriais. O total de morte continua em 5.874 por conta da falta de atualização. Com isso, a taxa de letalidade no estado é de 2,22%. Ainda existem 232 óbitos suspeitos em investigação.