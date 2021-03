Cidades Problemas e aglomerações no primeiro dia de embarque prioritário para trabalhadores essenciais Alguns usuários alegam que mesmo fazendo o cadastro não conseguiram entrar

O primeiro dia de embarque prioritário para trabalhadores essenciais foi marcado por aglomerações e problemas nos terminais em Goiânia. No início da manhã desta terça-feira (23), a reportagem do POPULAR esteve no Terminal Isidória e flagrou aglomerações, plataformas de embarque e desembarque cheia de usuários e ônibus lotados. Muitos usuários alegam que fizeram o cada...