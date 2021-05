Cidades Problemas de documentação e agendamento marcam 1º dia de vacinação de pessoas com comorbidade Esse grupo será vacinado, exclusivamente, em unidades de saúde

A nova etapa da vacinação contra a Covid-19 em Goiânia, nesta quarta-feira (5), começou de forma tranquila. Hoje começaram a ser imunizadas pessoas com comorbidades. Serão vacinados primeiro as que têm síndrome de Down, grávidas e puérperas, os renais crônicos que fazem diálise e portadores de deficiência permanente que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Esse grupo ...