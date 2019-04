Vida Urbana Problemas comuns em outras cidades

As patinetes elétricas estão difundidas em diversas cidades, tanto no Brasil quanto em locais da Europa e nos EUA, mas usuários e outras pessoas que compartilham as vias públicas já passam por problemas. Em Madrid (Espanha), a prefeitura avalia como resolver o problema dos equipamentos deixados em qualquer local e de qualquer maneira. Isso porque as patinetes estão sendo est...