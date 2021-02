Cidades Problema na migração do cadastro do cartão Fácil Sitpass será resolvido nesta terça (2), diz RedeMob A RedeMob garante que o problema impactou apenas o cliente que comprou créditos de viagens pela internet na quinta (28) e na sexta (29)

Com problemas na migração do cadastro do cartão Fácil Sitpass desde quinta-feira (28), a RedeMob informou na manhã desta terça-feira (2), que o problema tecnológico foi resolvido na noite de segunda (1) e os validadores estão sendo atualizados, via internet, desde às 8h de hoje. Assim, os clientes do sistema, já terão seus problemas resolvidos durante o dia. De acordo...