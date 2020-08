Cidades Problema faz com que imagem pornográfica seja exibida em anúncios e notícias no Facebook Apenas alguns usuários visualizaram as imagens de nudez; empresa diz que trabalha para removê-las

Um problema que ainda não teve a origem identificada permite que links noticiosos e conteúdos pagos por anunciantes no Facebook e no Instagram apareçam com imagens pornográficas nesta quinta-feira (27). Usuários relataram que as miniaturas das fotos de notícias foram substiuídas por uma cena de sexo explícito. Trata-se da mesma foto em todas as publicações. Os lin...