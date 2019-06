Cidades Prisão preventiva de PM que tinha peças de 117 armas é revogada Alexandre Motta de Souza é amigo de Ronnie Lessa, PM denunciado como um dos autores da morte de Marielle e Anderson

A Justiça do Rio revogou nesta quinta (6) a prisão preventiva de Alexandre Motta de Souza, amigo do sargento reformado da Polícia Militar Ronnie Lessa, denunciado como um dos autores da morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, crime ocorrido no bairro do Estácio, no dia 14 de março do ano passado. Durante operação realizada dois d...