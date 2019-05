Cidades “Prisão preventiva é outra história”, diz subprocurador-geral ao pedir liberdade de militares no Rio Parecer pede a liberdade de militares no caso com mais de 80 tiros, culminando nas mortes de músico e catador no Rio

“Isso aí, velho, é Rio de Janeiro. É f...” Assim o subprocurador-geral da Justiça Militar Carlos Frederico de Oliveira Pereira, com seu linguajar costumeiro e com muitos palavrões, resume o quadro de segurança pública na capital fluminense. Carioca e eleitor de Jair Bolsonaro (PSL), diz que já viu “tiroteio e o cacete” no Rio e admite que ficou chocado com o episódio ...