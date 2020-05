O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), disse que o novo decreto que vai restringir as atividades econômicas e sociais no Estado deverá afetar as 30 cidades com o maior número de casos da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-2019). A afirmação foi feita durante live do POPULAR, na manhã desta terça-feira (12). O democrata reafirmou que as maiores restrições vão ocorrer "nos grandes eixos".

"Esta medida terá abrangência nos 246 municípios, só que nós priorizaremos as ações nos 30 municípios que estão com maior incidência e com maior risco de proliferação da contaminação", detalhou. A previsão é que o novo decreto seja publicado entre quarta-feira (13) e quinta-feira (14).

Caiado diz ter tentado "de todas as maneiras" conscientizar a população para a importância do isolamento social. No entanto, Goiás registrou no fim de semana a última posição no índice medido pela empresa In Loco. De acordo com o governador, não dá mais para manter a flexibilização porque o índice está preocupante, abaixo dos 40%.

“Sabemos que as cidades maiores são mais penalizadas, por terem maior fluxo sobre elas, consequentemente maior percentual de contaminação. Assim, a abrangência do quadro mais restritivo será, num primeiro momento, nos grandes eixos: capital, região metropolitana de Goiânia, Entorno do Distrito Federal e cidades ao longo de rodovias federais”

O governador destacou que o novo decreto será bastante restritivo. Só deverá funcionar o serviço que for considerado essencial. "Drogarias, hospitais, mercados, hipermercados (será feito um isolamento para que apenas a parte de alimentos seja ofertada ao cidadão) e as indústrias responsáveis pela transformação dos produtos do setor primário como sustentação da garantia da segurança alimentar. A não ser por aí, o resto todo vai estar impedido por decreto a partir de amanhã ou de quinta-feira", detalhou.

De acordo com o chefe do Executivo goiano, o documento deverá ser finalizado nesta quarta-feira, mas será analisado pelas demais autoridades e pelos prefeitos dos municípios envolvidos. "A partir de amanhã nós queremos avançar na publicação, dentro de uma estratégia junto com a nossa secretaria de Segurança Pública", afirmou. O envolvimento das forças de segurança mostra que a nova ação deverá vir acompanhada de ações de fiscalização.