Cidades Principal suspeita é de suicídio, aponta PF sobre morte de Elias Maluco

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal aponta como suicídio a principal hipótese de causa da morte do traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, cujo corpo foi encontrado nesta terça-feira (22) em sua cela na Penitenciária Federal de Catanduvas, oeste do Paraná.O laudo preliminar do IML de Cascavel, para onde o corpo foi le...