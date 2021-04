Cidades Princípio de incêndio em caminhão-tanque deixa trânsito lento no Setor Alto da Glória, em Goiânia Chamas já foram controladas e o trânsito já voltou a fluir

Um princípio de incêndio em um caminhão-tanque carregado de combustível deixou o trânsito lento, no início da manhã desta quinta-feira (15), na região do Setor Alto da Glória, em Goiânia. As chamas já foram controladas e o fluxo de veículos voltou a fluir, mas ainda com lentidão. Os motoristas que puderem evitem o trecho que fica próximo às faculdades da BR e uma ...