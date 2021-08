Cidades Princípio de incêndio em ônibus do Eixo Anhanguera assusta passageiros, em Senador Canedo As chamas começaram na parte de baixo do veículo. Apesar do susto, ninguém se feriu

Um ônibus do Eixo Anhanguera começou a pegar fogo na manha desta quinta-feira (5), na entrada do terminal de Senador Canedo. As chamas começaram na parte de baixo do veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O motorista acionou o Corpo de Bombeiros e a situação foi rapidamente controlada. Em nota, a Metrobus, concessionária responsável pelo transporte, inform...