Cidades Primeiro semestre será retomado pela UFG com atividades remotas O Conselho Universitário da Universidade aprovou a medida por videoconferência nesta sexta-feira. Calendário acadêmico será retomado no fim de agosto

O Conselho Universitário (Consuni) da Universidade Federal de Goiás (UFG) aprovou no final da tarde desta sexta-feira (3), em videoconferência, a retomada do primeiro semestre de forma remota. O calendário acadêmico será reiniciado no dia 31 de agosto. A reitoria explicou que serão feitos ajustes com relação a disciplinas práticas ou aquelas que não são passíveis de oco...