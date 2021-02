Cidades Primeiro lote de insumos para produção de vacinas pela Fiocruz chega neste sábado, diz Saúde Confirmação do embarque ocorre após semanas de atraso; entrega estava prevista para janeiro

O Ministério da Saúde informou que está prevista para sábado (6) a chegada do primeiro lote de insumos que devem ser usados para produção de vacinas pela Fiocruz. A fundação tem uma parceria com a farmacêutica AstraZeneca para produção, no Brasil, de doses da chamada vacina de Oxford. Segundo a pasta, o embarque foi confirmado por autoridades chinesas. A previsão é ...