Cidades Primeiro hospital veterinário público de Goiânia será inaugurado nesta sexta-feira (13) A Unidade Ambiental de Saúde e Bem-Estar Animal está localizada no antigo Centro de Zoonoses do Setor Balneário Meia Ponte

Será inaugurado nesta sexta-feira (13) o primeiro hospital veterinário da Prefeitura de Goiânia. A Unidade Ambiental de Saúde e Bem-Estar Animal está localizada no antigo Centro de Zoonoses do Setor Jardim Balneário Meia Ponte e foi construída em 90 dias. A criação do hospital é a primeira etapa do que consta na Lei 10.239/2018, de autoria do vereador Zander Fábio ...