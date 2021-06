Cidades Primeiro dia de vacinação por idade em Goiânia ocorre sem filas Usuários tiveram de agendar vaga em Goiânia mas, ainda houve quem não conseguiu e perdeu a viagem

O início da aplicação das primeiras doses de vacina contra a Covid-19 em Goiânia para pessoas com 59 anos foi tranquilo, com uma demora de cerca de 20 minutos pela manhã e menos de 5 minutos no período da tarde. Também pela primeira vez se aplicou dose do imunizante para profissionais da educação que atuam nos ensinos fundamental e médio. No entanto, muitas pessoas q...