Cidades Primeiro dia de Lei Seca notifica 11 estabelecimentos em Goiânia Cinco foram multados em R$5 mil cada. Proprietários alegaram, principalmente, desconhecimento das regras

Atualizada às 14h40 Com cinco comércios multados, a Central de Fiscalização Covid-19 encerrou, na madrugada desta sexta-feira (29), o primeiro dia de vistoria do cumprimento do novo decreto municipal. A medida editada pelo Paço estabelece horários de funcionamento de estabelecimentos que comercializam bebidas em locais de uso comum. Entre os autuados, sobrar...