Cidades Primeiro dia com bebês foi de felicidade e saudade para famílias que viveram drama em Trindade Mães ficaram preocupadas com meninos com os quais conviveram por mais de 20 dias. Casais combinaram compromissos com os dois garotos

Após 24 dias, as famílias que tiveram seus bebês trocados no Hospital de Urgências de Trindade (Hutrin) passaram nesta sexta-feira (2) o primeiro dia com os filhos biológicos. Os casais vivem agora o processo de adaptação, mas as mães confessam que a destroca, realizada na noite da última quinta-feira (1º), na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), após de...