A manhã desta segunda-feira (26) foi marcada por congestionamento em alguns pontos do Centro da capital. A situação envolve a interdição do anel interno da Praça Cívica para obras do BRT Norte-Sul, que começaram no último sábado (24) e devem durar 75 dias. Além disso, algumas vias da região tiveram inversão de sentido que podem se tornar definitivas.

Estudos técnicos da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMT) apontam que menos de 10% dos veículos que acessam a via têm como destino a Praça Cívica. O objetivo, segundo o secretário Horário Mello é que motoristas de passagem não acessem a praça.

BRT

O BRT Norte-Sul tem extensão de 21,7 km e foi dividido nesses dois trechos: o trecho I, do Terminal Isidória até o Terminal Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia, e o trecho II, do Terminal Recanto do Bosque, na região Norte da cidade, passando pela Praça do Trabalhador, Praça Cívica, Praça do Cruzeiro e chegando até o Terminal Isidória, na região Sul. A expectativa da Seinfra é entregar o trecho II do BRT em outubro de 2021 e o trecho I em 2022.

BRT Praça Cívica

A Praça Cívica faz parte do trecho 2 do BRT Norte-Sul, que vai do Terminal Recanto do Bosque, na região Norte, até o Terminal Isidória, na região Sul. Ele deve ser entregue ainda neste ano. Já o trecho 1, que vai do Terminal Isidória até o Terminal Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia, tem previsão de entrega para 2022.

Veja como ficam as novas rotas

Vias que terão sentido de circulação alterado:

1. Inversão do sentido da Rua Dr. Olinto Manso Pereira ( Rua 94), da Av. Assis Chateaubriand à Rua 10.

2. Inversão do sentido da Rua 14/Rua 1/Rua 12, da Rua 10 à Alameda dos Buritis

3. Inversão do sentido da Rua 13/Rua 2/Rua 15, da Alameda dos Buritis à Rua 19.

Novos caminhos:

1. A Alameda dos Buritis terá conversão para a Rua 13 sentido Avenida Goiás, tanto para quem vem da Assembleia Legislativa, quanto para quem vem da Praça Tamandaré

2. A Alameda dos Buritis x Rua Dona Gercina Borges (sentido Leste/Oeste) não terá permissão de conversão à esquerda para acesso à Praça Cívica.

3. A Avenida Assis Chateubriand terá conversão para a Rua Dr. Olinto Manso Pereira (Rua 94) com acessos às Ruas 85, Rua 84, Rua 83, tanto para quem vem da Assembleia Legislativa, quanto para quem vem da Praça Tamandaré

4. A Rua Dr. Olinto Manso Pereira (Rua 94) terá conversão à direita e à esquerda nas Rua 85, Rua 84, Rua 83 e Rua 10, esta última dando acesso à parte inferior do novo anel, seguindo pelas Ruas 14/ 01/ 12, com semaforização no cruzamento com Alameda dos Buritis, permitindo conversão à direita e à esquerda.

Mudanças no transporte coletivo

Pontos de Embarque e Desembarque (PED):

PED nº 494 (localizado entre as Avenidas 83 e 84): linhas 004, 008, 017, 018, 019, 035, 175, 277, 300, 920, 225, 257, 261, 262, 280 e 405

PED nº 18 (localizado entre a Avenida 83 e Rua 10): 002, 006, 007, 018, 027, 193, 042, 164, 167, 170, 180, 052, 168, 605 e 935

PED nº 1401 (localizado entre a Rua 10 e Avenida Araguaia): 018, 300, 257, 261 e 406

PED nº 178 (localizado entre as Avenidas Tocantins e Gercina Borges): 003, 023, 027, 029, 169, 187, 300, 400 e 909

PED nº508 (localizado entre as Avenidas Gercina Borges e 85): 004, 008, 017, 019, 035, 175, 277, 300, 401, 909, 919, 013, 611, 268, 269 e 270

PED nº 163 (localizado entre as Avenidas 85 e 84): 002, 003, 006, 007, 023, 029, 169, 187, 193, 300