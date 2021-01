Cidades Primeiro caso no País de reinfecção de Covid-19 com nova variante é identificado em Salvador Caso é de uma mulher de 45 anos, que teve duas infecções distintas pelo coronavírus, a última delas em outubro passado

Um caso de reinfecção de Covid-19 relacionado à nova variante do coronavírus Sars-CoV-2 e com uma mutação que supostamente dificulta a ação dos anticorpos neutralizantes foi identificado em Salvador. Pesquisadores do Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (Idor) identificaram a nova linhagem em exames clínicos de uma mulher de 45 anos, que teve duas infecções distin...