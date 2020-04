O município de Faina (232 km de Goiânia), com 6,9 mil habitantes, tem o primeiro caso confirmado de morador infectado pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2). Depois de receber parentes na fazenda onde mora e apresentar sintomas, comunicou as autoridades de saúde, que colheram material para exames, que testaram positivo. Secretário de saúde do município, Itaunan José de Lima diz que outra pessoa que teve contato com ele também passou por exames e aguarda resultados.

O secretário detalha que o infectado tem 34 anos e mora em uma fazenda a 25 km da cidade. “Pelo que nos foi informado, parentes de Goiânia e de Jussara vieram para a fazenda para passarem a quarentena. Depois de alguns dias, na segunda passada (6), ele começou a apresentar febre alta e tosse. Ele nos procurou e tomamos todas as medidas para esse tipo de situação. Ele foi colocado em isolamento domiciliar e fizemos a coleta de material para exames. O resultado positivo saiu ontem (14)”, explica.

O secretário critica a postura de pessoas que acham que a quarentena é momento para férias ou visitar família. “As pessoas precisam entender que o isolamento é importante por isso. Felizmente só essas pessoas tiveram contato com pessoas que podem ter trazido o vírus. Estamos monitorando dois caseiros da mesma fazenda, um que já apresentou sintomas e já pedimos os exames para verificar se também foi contaminado e o outro que não teve contato com as visitas, mas também está monitorado”, diz.

O secretário informa que os três monitorados não possuem qualquer problema de saúde anterior e, até agora, os sintomas apresentados são leves. “Estão isolados e são acompanhados diariamente. Também foram orientados a nos acionarem imediatamente caso qualquer situação mude.”

Goiás

Goiás tem 304 casos confirmados do novo coronavírus. O dado foi apresentado esta tarde pelo Ministério da Saúde e mostra o acréscimo de 20 casos nesta quarta-feira (15). Até ontem, o estado mantinha 284 confirmações da infecção pelo SARS-Cov-2. No Brasil já são 28.320 confirmações e 1.736 mortes até esta quarta-feira (15).