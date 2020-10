Cidades Primeiro casamento civil por videoconferência é realizado em Goiás Por conta da pandemia, casal optou por formalizar a união por meio eletrônico

Goiás realizou na última sexta-feira (2), o primeiro casamento por videoconferências do Estado. Desde setembro existe a permissão para casamentos civis neste formato durante a duração do estado de emergência em saúde pública declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O casamento foi realizado pelo Cartório Antônio do Prado. O processo foi bem rápido e durou c...