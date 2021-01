Cidades Primeiras doses de vacinas não serão suficientes para atender grupos prioritários iniciais em Goiás O primeiro lote de imunizantes, quase 88 mil doses, será distribuído de acordo ao programado pelo governo federal

O Plano de Imunização Contra a Covid-19 em Goiás prevê o atendimento de quatro grupos prioritários. Os primeiros cidadãos a serem vacinados são aqueles com 60 anos ou mais institucionalizados, pessoas com deficiência institucionalizadas, povos indígenas vivendo em aldeias e trabalhadores da área de saúde que estão na linha de frente no combate à doença. A escolha se d...