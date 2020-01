Cidades Primeira parcela do Passe Livre Estudantil é paga pelo governo de Goiás Os valores depositados são referentes a quantidade de viagens, em dias letivos, necessárias pelos alunos para frequentarem as instituições de ensino da Região Metropolitana de Goiânia e a cidade de Anápolis

A primeira parcela do Passe Livre Estudantil (PLE) foi paga nesta sexta-feira (31) pelo governo do Estado. O programa, que teve até o fim de janeiro cerca de 50 mil cadastros, atenderá aproximadamente 45,5 mil alunos no mês de fevereiro. Os valores depositados são referentes a quantidade de viagens, em dias letivos, necessárias pelos alunos para frequentarem as instituições d...