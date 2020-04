A primeira morte em Goiânia de um paciente com infecção confirmada pelo novo coronavírus (Covid-19) - e a segunda em Goiás – é de um homem de 87 anos, cardiopata, portador de diabetes e doença pulmonar crônica. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O paciente foi internado em um hospital particular na capital no dia 30 e morreu no dia seguinte. O resultado do teste que confirmou a contaminação pelo Covid-19 ficou pronto nesta sexta-feira (3).

Além desta morte, a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) havia sido notificada de outras três mortes por suspeita de coronavírus, mas todas estas foram descartadas na quinta-feira.

Levantamento feito pelo POPULAR publicado na edição desta sexta-feira mostra que há pelo menos nove corpos sepultados na capital que seguiram o protocolo de enterro como suspeitos de coronavírus.

O governador Ronaldo Caiado (DEM) foi quem confirmou a segunda morte por coronavírus em Goiás. O Estado tem atulamente 88 casos confirmados, 2.138 suspeitos e 961 descartados. A informação foi dada durante entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (3), convocada para anunciar o novo decreto com medidas para garantir o isolamento social.

Os casos confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (4), Aparecida de Goiânia (4), Bom Jesus de Goiás (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (1), Goianésia (1), Goiânia (50)*, Itumbiara (2), Jataí (2), Luziânia (1)*, Nova Veneza (1), Paranaiguara (1), Rio Verde (7), São Luís dos Montes Belos (1), Senador Canedo (1), Silvânia (1), Trindade (1) e Valparaíso de Goiás (5). Existe um (1) caso que aguarda atualização da ficha para definir a cidade de residência.