A primeira morte de Rio Verde que tem o novo coronavírus como causa é de um homem de 30 anos. Inicialmente a Secretaria Municipal de Saúde da cidade trata o caso como sendo transmissão comunitária. Além disso, ele havia contraído dengue, que pode ter fragilizado seu quadro a ponto de leva-lo à morte. Este registro foi acrescentado neste sábado na estatística da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), que contabiliza total de dez mortes até agora, com 209 confirmações.

O paciente, casado e com um filho, apresentou mal-estar e procurou uma unidade de saúde de Rio Verde, onde morava. Ele foi diagnosticado com dengue, foi medicado e teve alta. Em casa, voltou a passar mal e como seu quadro foi piorando, recebeu o convite da mãe, que mora em Aloândia, para ir para lá se recuperar. O estado de saúde piorcou ainda mais e a mãe o levou para um pronto-socorro. O médico achou melhor encaminhá-lo para Itumbiara, para ser internado em unidade de terapia intensiva.

O rapaz ficou internado e novos exames foram realizados e a infecção pelo novo coronavírus foi confirmada. Segundo o secretário de saúde de Rio Verde, Eduardo Pereira Ribeiro, não é possível saber onde ocorreu o contágio. Ainda em Rio Verde, quando ele foi atendido inicialmente, o exame para Covid-19 chegou a ser feito e deu negativo, para ele e para a família. Apesar de a morte ter sido registrada em Itumbiara, o número é creditado em Rio Verde, porque é o município de residência do paciente.

O secretário de saúde diz que o paciente não possuía histórico de comorbidades, mas que ter contraído a dengue e a Covid-19 praticamente ao mesmo tempo contribuíram para a gravidade do caso. “Infelizmente temos este registro de um paciente novo, saudável. Estamos todos muito tristes com esta morte”, disse. Eduardo Pereira acrescenta que a mãe da vítima também testou positivo para a doença e é acompanhada pelas autoridades sanitárias de seu município. Em Rio Verde, o secretário destaca evolução do quadro dos internados. A cidade já tem 11 casos confirmados da doença.