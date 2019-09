Cidades Primeira etapa do Terminal Recanto do Bosque, em Goiânia, fica pronta em 55 dias Seinfra programa entrega da primeira etapa de estação de integração no Recanto do Bosque. Obra de corredor de transporte avança, mas ainda há trechos sem calçadas e meios-fios

A revitalização da primeira metade do Terminal Recanto do Bosque, integrante do corredor Norte-Sul, deve ser entregue no próximo dia 31 de outubro, de acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Dolzonan Mattos. “Faltam agora apenas os acabamentos das edificações, como dos banheiros, da área administrativa e dos motoristas”, explica o secretário. Com isso a prim...