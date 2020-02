Cidades Primeira edificação em estilo art-déco do Estado é resgatada na cidade de Goiás Construído no final dos anos 1920, o prédio histórico passou mais de 40 anos escondido atrás da quadra do Colégio Estadual Professor Alcide Jubé, agora demolida

Foi impactante. À medida que foram caindo os escombros do ginásio de esportes do Colégio Professor Alcide Jubé, na cidade de Goiás, ele foi surgindo imponente, uma surpresa para as novas gerações de vilaboenses que não tinham ideia de sua magnitude. Trata-se do Palácio da Instrução, a primeira edificação em estilo art-déco de Goiás que permaneceu escondida durante décadas...