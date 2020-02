Cidades Primeira-dama diz que ações sociais em Goiás abrangem diversas áreas Gracinha Caiado, à frente do Gabinete de Política Social, destaca a necessidade de parceria com municípios para Estado avançar no atendimento às necessidades da população. Índice Multidimensional de Carência das Famílias, levantado pelo Instituto Mauro Borges, apresentou avanço entre dezembro de 2018 e o último mês do ano passado

A primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado, explica que o trabalho desenvolvido pelo Gabinete de Política Social (GPS) com base no Índice Multidimensional de Carência das Famílias (IMCF) está associado ao Plano Família Brasileira, que teve as diretrizes formuladas pelo governador Ronaldo Caiado (DEM). O documento tem cinco eixos: família, escola, juventude, habitação e int...