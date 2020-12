Cidades Primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado, está curada da Covid-19 Exame RT-PCR realizado na última quinta-feira, 17, apresentou como indetectável para a presença do vírus

Gracinha Caiado está livre da Covid-19. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 18, por meio do instagram da primeira-dama de Goiás. Ela informou que o resultado do exame RT-PCR realizado na última quinta-feira, 17, apresentou como indetectável para a presença do vírus. Covid O próprio governador Ronaldo Caiado (DEM) divulgou no dia 9 de dezembro que a primeira-dama estava com a doença. À época o governador disse que a presidente de honra da OVG e...