Cidades PRF resgata mais de 120 aves de dentro do bagageiro de ônibus, em Porangatu Homem de 40 anos foi identificado como dono das seis gaiolas que prendiam os animais silvestres

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou 122 pássaros silvestres das espécies curió e coleirinho, que estavam em gaiolas dentro do bagageiro de um ônibus que seguia viagem pela BR-153, em Porangatu, nesta quinta-feira (29). O veículo saiu de Palmas (TO) com destino a Goiânia com as aves sendo transportadas de forma irregular e em condições inadequadas, config...