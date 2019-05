Cidades PRF registra terceira apreensão de cigarros contrabandeados em dois dias Casos desta quarta-feira (8) aconteceram em Guapó e Anápolis

Um dia depois de a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreender 400 mil maços de cigarro na BR-060, em Alexânia, a corporação registrou mais dois casos do tipo nesta quarta-feira (8). No final da manhã, uma carreta com 850 caixas de cigarros foi apreendida na unidade da PRF em Guapó, na BR-060. Outro veículo carregado com 960 caixas do produto foi interceptada logo d...