Cidades PRF registra recorde de drogas apreendidas em 2019 em BRs que cortam Goiás Apreensões saltaram de 1,3 tonelada em 2018 para quase 27 toneladas no ano passado, que corresponde a um aumento de mais de 2.000%

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou um balanço de 2019, no qual constatou um recorde histórico de apreensões de drogas em Goiás. Segundo a PRF, as apreensões saltaram de 1,3 tonelada em 2018 para quase 27 toneladas no ano passado, que corresponde a um aumento de mais de 2.000%. Este é o maior volume apreendido pela corporação no Estado nos últimos cinco ...