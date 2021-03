Cidades PRF registra quatro acidentes neste sábado em Goiás Em Mineiros, uma colisão envolvendo um carro e um caminhão matou uma pessoa

Vários acidentes foram registrados neste sábado (27) nos municípios goianos. Em Mineiros, na BR-364, no quilômetro 311, uma pessoa morreu, no início desta tarde, em uma colisão, envolvendo um carro e um caminhão. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local. O Corpo de Bombeiros também esteve no local e constatou a morte. Ainda não há mais inform...