Os casos de embriaguez ao volante de janeiro a maio deste ano cresceram 13% em relação ao mesmo período de 2018 nas rodovias goianas. Ao analisar somente os dados de maio, período dedicado à conscientização de acidentes de trânsito, a porcentagem sobe para 18%, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF-GO).

O chefe de comunicação da PRF, inspetor Newton Moraes, explicou que em 2018 de janeiro a maio foram registradas 107 prisões com 745 condutores autuados. Neste ano, durante o mesmo período, foram 106 prisões com 846 motoristas multados. Ao fazer o recorte para o mês de maio, no ano passado foram aplicadas 120 multas com 22 prisões contra 142 multas com 21 prisões este ano.

O inspetor relata ainda que com a proximidade das férias, shows, festas religiosas, juninas e agropecuárias no interior do Estado o número de casos devem aumentar. Newton afirmou ainda que para o trabalho de fiscalização nas rodovias a corporação conta com mais 12 novos etilômetros e a ajuda da população. “Quem perceber alguma situação perigosa nas estradas a orientação é denunciar através do 191”, afirma.