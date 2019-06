Cidades PRF recupera carreta roubada com carga avaliada em R$ 500 mil de carne bovina Policiais chegaram ao veículo após denúncia de outro motorista

Uma carreta com carga avaliada em cerca de R$ 500 mil em carne bovina, que havia sido roubada, foi recuperada na tarde do último sábado, na BR 364, entre as cidades de Mineiros e Jataí, região Sudoeste de Goiás. A carreta, que tinha saído de Rondônia com destino a São Paulo, foi roubada em Mato Grosso. Um motorista da mesma empresa, que conhecia o motorista do veí...