Cidades PRF faz barreiras em rodovias, em Goiás, para evitar a fuga de Lázaro Barbosa A corporação informou que os pontos de execução são baseados no acompanhamento da posição do fugitivo pela mata

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está com barreiras nas BRs 070, 414 e 153 para evitar a fuga de Lázaro Barbosa. A corporação informou que os pontos de execução são baseados no acompanhamento da posição do fugitivo pela mata. Está havendo também constante patrulhamento dos lotes próximos às rodovias federais. Segundo a PRF, é fundamental o apoio de usuários da via...