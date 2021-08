Cidades PRF e PM apreendem droga avaliada em R$ 21 milhões em Formosa Ação foi realizada na BR 020 em parceria com a Polícia Militar

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com a Polícia Militar, apreendeu 172 kg de cloridrato e dois kg de cocaína durante abordagem realizada na madrugada deste sábado (28), na BR 020, em Formosa, cidade do Entorno do Distrito Federal. A droga é avaliada em R$ 21 milhões. De acordo com a PRF, os policiais decidiram abordar uma Ford/F250 durante a ronda....