Vida Urbana PRF apreende uma tonelada de defensivos agrícolas contrabandeados, em Jataí Veículo em que a mercadoria estava não atendeu ao sinal de parada de agentes na BR 364

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde dessa sexta-feira (12), na BR 364, em Jataí, transportando cerca de uma tonelada de defensivos agrícolas que, segundo a PRF, são contrabandeados do Paraguai. De acordo com a polícia, a carga foi apreendida após o condutor do veículo não atender ao sinal de parada dos agentes e fugir do local....